Akşener: Benim tanıdığım Bahçeli 'sandalye' için adam vurur

İyi parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıdığı radyo-TV programında, 24 Haziran seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı. Akşener, "Seçim sonrası MHP ile birleşme olur mu?" sorusuna "Benim tanıdığım Devlet Bahçeli bu sandalye için adam vurur. Bizim açımızdan sorun yok da Sayın Bahçeli'nin neden bu gece uykusunu kaçırıyorsunuz?" şeklinde cevap verdi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Akşener anketlerde Millet İttifakı'nın ‘Cumhur İttifakı'nı geçtiğini öne sürdü. “Meclis'te çoğunluk bizim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 2. tura Erdoğan ve ben kalırız” dedi.

Akşener, “TBMM'de çoğunluğu almanız halinde MHP'de bir yönetim boşluğu olursa, İyi Parti'nin tavrı ne olur? MHP ile birleşme veya ‘Üç Hilal' çatısı altında toplanma gibi bir durum olur mu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Benim tanıdığım Devlet Bahçeli bu sandalye için adam vurur. Bizim açımızdan sorun yok da Sayın Bahçeli'nin neden bu gece uykusunu kaçırıyorsunuz? Hazır benim üstümden düşmüşken…”

Akşener, “7 Haziran 2015 seçimleri sonrası siz MHP'nin başında olsaydınız HDP ile koalisyon kurar mıydınız?” sorusuna ise “O günün şartlarında kurmazdık. O zaman MHP ile AK Parti'nin hükümet kurması uygundu. CHP-AK Parti'nin koalisyonunu Tayyip Bey istemiyordu. Ben Sayın Bahçeli'nin yerinde olsaydım o akşam ‘Millet bize AK Parti koalisyon kurma emri verdi ben buna hazırım' derdim ve ters köşe yapardım” yanıtını verdi.

"Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti"

Akşener, Abdullah Gül'ün muhalefetin ‘çatı' adayı olması halinde Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini de vurguladı ve yaptırdığı anketlerde ‘Millet İttifakı'nın ‘Cumhur İttifakı'nı geçtiğini öne sürdü. “Meclis'te çoğunluk bizim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 2. tura Erdoğan ve ben kalırız” dedi.

Akşener şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul'u durduracağız. Kanal İstanbul bir fantezi, hayal satma. Oralarda arazi kaydırmaları birilerinin eline geçti. Daha önemlisi İstanbul kokudan duramaz. Bu proje bir çevre katliamı. Haliç'in 5 katı korkunç bir durum. Türkiye'ye, İstanbul'a bizlere ne faydası var?

Sayın Demirtaş hükümlü değil tutuklu. YSK cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı. Eşit şartlarda cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyası yapılmalıdır. Bir endişem var. Bu kampanya bitti ve Demirtaş beraat etti Türkiye bu seçimin meşruiyetini dünyaya nasıl anlatır? 2. tura Erdoğan'la ben kalırsam Kürt vatandaşlarının oylarını alacağıma da inanıyorum.

Bu talepte bulunanların askerlikten ya da vatan savunmasından kaçan çocuklar olmadığını biliyorum. Bu algı yanlış. Bedelli askerlik isteyenler zengin çocukları değil. Aile ve iş kaygısı olan çocuklar, bu tür sosyal problemler var onları çözeceğiz inşallah. Askerlik süresini de kısaltacağız.

Rahmetli Özal döneminde getirilen ‘yap-işlet-devret' modeli bunların elinde ‘yap-soy-devretme' modeline dönüştü. TOKİ sadece dar gelirli ailelere konut yapacak, kupon arazi üzerine al gülüm, ver gülüm işleri TOKİ'nin işi olamaz. Öyle rakamlar biliyorum ki ağlarsınız.

Havalimanları da bizim değil yandaşların elinde. Oralarda da müşteriyiz biz. Müşteri garantisi var. Üçüncü havalimanı dahil şehir hastaneleri, köprüler vs. bütün bu projelerin hepsi gözden geçirilecek. Bu projeler yeniden yapılandırılacak."