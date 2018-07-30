Akşener: Başarısızlık söz konusuysa bana aittir

Olağanüstü kurultayda aday olmayacağına açıklayan ve partililer tarafından ikna edilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kongre ve görevi bırakma tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Partisinin 24 Haziran seçimleri boyunca yok sayıldığını ifade eden Akşener, "Her türlü hakarete uğratılmış. Seçime girmemesi ve partinin kurulmaması için her şey yapılmış bir partinin 5 milyonun üzerinde oy alması Türkiye siyasi hayatı açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir olaydır. Diğer yandan bakıldığında ise hedeflerimize ulaşılamamış olması kendi açımdan bir hayal kırıklığı olmuştur" dedi.

"Hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir" diyen Akşener açıklamalarına şöyle devam etti: "O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylarıdır ve kurultay delegeleridir. Orada konuşulacak nerede eksik yaptık, hangi problemleri çözemedik. Ondan sonra İyi Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için ciddi bir çabayı gösterecek. Bugün başkanlık divanımızı toplamak üzere partideyim. 12 Ağustos’tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı çıkarmak için hızlı bir çalışma yapacağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah herşey Türkiye için iyi olacak."

Başkanlık divanını toplamak için Genel Merkeze geldiğini söyleyen Akşener, "Yerel seçimlerde adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkarıp çalışma yapacağız"