Akşener: Bahçeli, Cumhurbaşkanı'na '17-25 Recep Tayyip Erdoğan' diye lakap takmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin pazar sabahı yayımlanan son KHK’ları eleştirenlere yönelik sözlerini değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli’nin kararnameyi iktidar partisinin üyelerinden daha fazla savunduğunu söyledi. MHP liderinin lakap takmayı sevdiğini de ifade eden Akşener, "Erdoğan'a '17- 25 Recep Tayyip Erdoğan' diye lakap takmıştı” diye konuştu.

Bahçeli'nin pazartesi günü Twitter'da yaptığı açıklamada, KHK'lara karşı çıkan herkesi FETÖ'cü yaptığını kaydeden Akşener, "Bahçeli, ciddi bir kişi olduğunu insanlara düşündürtür. Ciddiyetin en önemli özelliği, surat asıklığı değildir. Kimmiş bu FETÖ'cüler; elindeki tüm bilgiyi, belgeyi, savcılıklara vermelidir. İktidara eklendiği kişi konumunda olduğu için bu konuda zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Bu kararnameyi benim gördüğüm kadarıyla iktidar partinin mensupları Sayın Bahçeli kadar savunmadılar" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Korkmuyorum kardeşim...

"Anayasaya karşı suç işlenmektedir"

Aksaray'da partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan Akşener, 696 sayılı KHK’yla ilgili olarak, “İktidarın açık ara büyük bir milletvekili gücü var Meclis’te. Dışarıdan destekleyenler de var. Bu KHK’ları Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkarmak yerine, zaten Meclis’ten geçebilecek imkanı varken neden geçirmiyorlar birinci soru. Anayasa Mahkemesi, ‘Olağanüstü hal döneminde KHK’lar ile ilgili ben bir şey yapamam' diye bir karar verdi. Ama meclisten geçen KHK’lar kanunlaştığı için Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Bu nedenle birinci yöntem KHK’nın Cumhurbaşkanı eliyle çıkartılmasıdır. Meclisten kaçırılması ve Anayasa Mahkemesi’nin gözetiminden kaçırılması demek bu KHK’ların Anayasaya aykırı olması demektir. Anayasaya karşı suç işlenmektedir” dedi.

"Her toplantıda ağlaya ağlaya 'Hoca efendi dön' diyen sizsiniz"

Kararnamedeki düzenlenmenin, "herhangi bir sorunda vatandaşların birbirini katletmesine yol açabileceğini" söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"İyi Parti için bu madde yok hükmündedir. Yok hükmündedir. Kardeşim, FETÖ’yü bu ülkenin başına kim sardı? Yıllar boyunca birlikte beraber bu ülkede iş tuttunuz. Devletin kılcal damarlarına kadar bu hain terör örgütünün yayılmasına yol açtınız. Her toplantıda ağlaya ağlaya 'Hoca efendi dön' diyen sizsiniz. Bugün bu KHK ile insanlara silah kullanmayı serbest bırakırsanız. İnsanların silah almasını kolaylaştırırsanız. Dünden beri sosyal medyada kimin nasıl öldürüleceğini, kime nasıl kurşun sıkılacağına dair beyanlar oluyorsa, bu KHK’nın maddesi aynı zamanda herhangi bir problemde birbirini katletmesine neden olacaktır. Buradan ilan ediyorum. Bu milletin aziz evlatlarını ürkütmek korkutmak istiyorsunuz. Korkmuyorum kardeşim. Korkmuyoruz kardeşim.”