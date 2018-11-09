Akşener, AB büyükelçileriyle buluştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Avusturya Büyükelçiliği’nde basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre görüşmede büyükelçiler, Akşener’e, ağırlıklı olarak yerel seçimlerle ilgili yapılan çalışmaları sordu. Bu arada İyi Parti’de dün yerel seçimler için İstanbul, İzmir, Adana, Balıkesir ve Muğla’da aday gösterilecek isimlerin belirlendiği öne sürüldü. Tartışma yaratan iddia ile ilgili adı geçen isimlerden peş peşe “Haberimiz yok” açıklaması geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de açıklamanın kaynağının partileri olmadığını söyledi.