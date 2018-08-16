Akşener, A takımını belirleyecek

Olağanüstü kurultayda 80 kişilik Genel İdare Kurulu’nda (GİK) önemli değişiklik yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni A takımını belirleyecek.

Akşener, bugün GİK’i toplayacak ve kendisiyle birlikte partiyi yönetecek isimleri belirleyecek.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın’ın görevde kalması bekleniyor.

Parti kaynakları, Akşener’in delegenin oyuna sunduğu blok listedeki sıralamanın ‘tesadüf olmadığını’ değerlendi.

Listede sırasıyla Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel Muhasip Hayrettin Nuhoğlu ile birlikte Koray Aydın, İsmail Koncuk, Kazım Ataoğlu, Aydın Adnan Sezgin, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Berna Sukas, Buğra Kavuncu ve Ersagun Yücel bulunuyor. Akşener’in kurmay heyetinde eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’a ve eski büyükelçi Ahmet Kamil Erozan’a yer verebileceği konuşuluyor.