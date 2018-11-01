Akşener, 81 ili 40 vekile zimmetledi

İyi Parti’de ‘zimmet modeli’ne geçildi. Partinin 40 milletvekiline 81 ilin sorumluluğu verildi. Vekiller sadece seçildikleri illerin değil kendisinin sorumluluğuna verilen bölgelerin sorunlarını da Meclis’e taşıyacak. Milletvekili bulunmayan il ve ilçe teşkilatlarının daha verimli çalışması ve genel merkezle iletişim bağlarının güçlendirilmesi amacını da taşıyan model kapsamında milletvekilleri, hazırladıkları raporları Akşener’e sunacak.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, Şırnak’ta görevlendirilen Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, ‘zimmet modeli’ ile ilgili şunları söyledi:

“Vekil sayımız az. Vekil olmayan illeri de kardeş ilan ederek oradaki sıkıntıları, eksiklikleri, artıları göreceğiz. Seçildiğim il olan Edirne’de ne yapmam gerekiyorsa Şırnak’ta da onu yapacağım. Şırnak’a gittiğimde ilk işim parti teşkilatındaki arkadaşlardan bilgi alıp bölgede yapacaklarımızı anlatacağız. Ankara’dan ahkâm kesmek doğru değil. Görevlendirildiğimiz illere gidip raporlarımızı hazırlayacağız. Edirne’de olduğu gibi Şırnak’ta da sıkmadığım el, çalmadığım kapı kalmayacak.”

Bazı milletvekilleri ve görevlendirildikleri iller şöyle: Adana Milletvekili İsmail Koncuk-Kastamonu, Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral-Bitlis ve Siirt, Antalya

Milletvekili Tuba Varol Çokal-Zonguldak ve Bartın, Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin-Van, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu-Kütahya ve Diyarbakır, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk-Ağrı ve Iğdır, İzmir Milletvekili Aytun Çıray-Şanlıurfa, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş-Hakkâri, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan-Mardin.