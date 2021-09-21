Akşener: 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine 2 uçağı satsalar, bütün vilayetlere 2 bin kişilik yurt yapabilirler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üniversite öğrencilerinin yüksek kira ve yurt ücretleri nedeniyle başlattıkları eyleme ilişkin olarak "Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyorum; 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine iki uçağı satsalar Türkiye’nin bütün vilayetlerine ikişer bin kişilik birinci sınıf yurt yapabilirler. Öğrencilere, gençlere beddua etmek yerine bu israfın, aşırı harcamanın önüne geçilip bu çocuklarımızın derdine çare bulunması en doğrusudur" dedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Çatalca'da mahalleleri ziyaret etti, vatandaşlar ve esnafla konuştu. Akşener'e, Çatalca ziyaretinde İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, esnaf ziyaretleri süresince, Türkiye'nin her yerinde esnafın elektrik fiyatından şikayetçi olduğunu gözlemlediğini aktardı ve "O dükkanların içinde Türkiye’nin özetini görüyoruz" dedi.

"İyi Parti olarak suni gündemlerin peşinden gitmeyeceğiz, gerçek derdin ve gerçek çözümlerin peşinde olacağız"

Market ve eczanelerde veresiye defterleri gördüğünü vurgulayan Akşener, şöyle konuştu:

"Bu gezilerde esnaf dükkanlarında işsiz gence rastlıyoruz, o esnaf dükkanlarında çiftçi ve besiciye rastlıyoruz. Tencere kaynatmakta zorlanan kadına rastlıyoruz, emekliye rastlıyoruz, atanamamış gençlere rastlıyoruz. Dolayısıyla o dükkanların içinde Türkiye’nin özetini görüyoruz. Bugün itibariyle biz bu dükkanlarda yaşananların, dertli insanların dertlerini öğreniyoruz. Çözümler üretiyoruz.

Ben, 5 Doğu Anadolu ilinden geldim. Bugün de İstanbul’un en batı ucundayız. Ortak noktalar şu; elektrik parasından şikâyet var. Türkiye’nin her yerinde esnaf, elektrik fiyatından şikayetçi. Mamulün pahalı gelmesinden ve vatandaşın alım gücünün düşüklüğünden şikâyet ediliyor. Özellikle market ve eczanelerde inanılmaz veresiye defterleri gördük. Bütün bunların neticesinde Türkiye’de esnaf üzerinden Türkiye’nin dertli kesimlerinin dertlerini öğrenip çözüm üretiyoruz. İyi Parti olarak suni gündemlerin peşinden gitmeyeceğiz, gerçek derdin ve gerçek çözümlerin peşinde olacağız."

"İsrafın, bu aşırı harcamanın önüne geçilip bu çocuklarımızın derdine çare bulunması en doğrusudur"

Meral Akşener, yurt ve kira sorunu nedeniyle eylem yapan öğrencilerle ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyorum; 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine, iki uçağı satsalar Türkiye’nin bütün vilayetlerine ikişer bin kişilik birinci sınıf yurt yapabilirler. Pek çok gencimizin yurt sorunu ortadan kalkar. Öğrencilere, gençlere beddua etmek yerine bu israfın, bu aşırı harcamanın önüne geçilip bu çocuklarımızın derdine çare bulunması en doğrusudur.

Kiralarla ilgili derin bir problem var. Kentsel dönüşümlere dair yapılan planlamaların yanlışlığı, o meselenin patlaması; 250 bin dolara mültecilere vatandaşlık satılıyor ev alma üzerinden, bir de onun üzerinden patladı. Beceriksizlik, plansızlık sebebi ile öğrenciler bu sene okula gidecek bir de onlar üzerinden yurt yeterli değil, bunların neticesinde bu çocuklar ‘Bizi görün, bize kulaklarınızı açın’ diye bir tavır koydular. O tavrın sertlikle müdahale edilerek dağıtılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim."

"Bu korudan kupon arazi meraklıları ellerini çeksin"

Akşener, AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'na sabahın erken saatlerinde iş makineleri ile girmesine de tepki gösterdi. Akşener, şunları söyledi:

"Ben Üsküdar’da ikamet ediyorum. Buradaki Validebağ Korusu’na geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi eliyle sürekli el uzatıldı. Burada vakit geçiren bölgenin sakinleri ben de onlardan biri olarak engel olundu. Şimdi de belediye dışarıda bırakılıp malum kupon arazi haline getirilip yeniden bir el sokma durumu var. Bugün partimizin mensupları koruda olacaklar. Bu korudan bu kupon arazi meraklılarının ellerini çekmesini uyarı olarak söylemek isterim."