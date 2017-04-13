Akşener: 3 kişi görevlendirilmiş, beni vuracaklarmış; gelsinler görsünler!

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, “Emekli bir hakim arkadaş aradı. Dedi ki '3 kişi görevlendirilmiş sizi vuracaklarmış. ’Ben de güldüm, ‘Gelsinler görsünler' dedim. Sonra başka bir arkadaş aradı, üst düzey bir bürokrat emekli. O da dedi ki 'Sizle ilgili bir kağıt yayınlanacak FETÖ terör örgütüyle 17-25 Aralık 2013'te bir konuşma metnini oraya yazmışlar.' Ona da güldüm. Yayınlamayan namerttir. Ama iftira eden, korkutmaya çalışan, hakaret eden de elinde belge bilgisi olmadan hakaret eden de şerefsizdir, namussuzdur, ahlaksızdır” dedi. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu 'Çalar Saat' programında konuşan Akşener, “Yüzde 54 ‘Hayır’ çıkacak" dedi.

Meral Akşener, Isparta’da referandum çalışması yaptı. Aysan Düğün Salonu’nda yapılan ‘Milli iradeye saygı’ konulu toplantı kalabalık salona sığmayınca, açık havada yapıldı. Akşener konuşma yapacağı platforma "Başbakan Meral" sloganlarıyla çıktı.

"Çok engelle karşılaştık"

Kentte yapacağı açık hava toplantısının Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini, buna yapılan itirazın da Yüksek Seçim Kurulu’nda reddedildiğini hatırlatan Meral Akşener, "Buraya gelirken çok engelle karşılaştık. Ben uzun yıllar siyaset yapan biriyim. Hayvan pazarında konuşmalar istenmişti ama Isparta bütün engelleri yıktı, aştı, geçti ve hakkı hakka, hakkı haklıya teslim etti" dedi.

" Allah’ın sopası yok görüyorsunuz"

16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuna değinen Meral Akşener, "Bir anayasa oylaması yapılacak. 70 yıl önce bıraktığımız partili cumhurbaşkanlığını bugün 70 yıl sonra, o yıllarca tek parti rejimi diye diye gelenlerin Allah’ın sopası yok görüyorsunuz, meğer temel özlemleri milli şef olmakmış. O zaman bu kadar yıldır rahmetli İnönü’ye niye sövüp durdunuz Madem özleminiz İnönü olmaktı, niçin saygı göstermediniz Sayın cumhurbaşkanı, hapishaneye giderken yanınızda kimler vardı hatırlıyor musunuz Siz hapishaneye gittiğiniz için başka bir siyasi partide olup sizin lehinize o günün şartlarında beyanat verip hakaretten, suçluyu korumaktan tazminat ödeyenleri hatırlıyor musunuz Siz bir başka partinin belediye başkanıydınız. Bizler başka bir partinin milletvekilleriydik. Ama sizin adınıza biz mücadele verdik. Ve döndük bugün Isparta’da, Türkiye’de vefanın sadece İstanbul’da bir semt adı olduğunu hep beraber tecrübe ettik" diye konuştu.

"3 kişi görevlendirilmiş, sizi vuracaklarmış"

Dün yaşadığı bir olayı paylaşan Meral Akşener, şöyle dedi:

"Sabah emekli bir hakim arkadaş aradı. Dedi ki ‘3 kişi görevlendirilmiş sizi vuracaklarmış.’ Ben de güldüm ‘gelsinler görsünler’ dedim. Sonra başka bir arkadaş aradı, üst düzey bir bürokrat, emekli. O da dedi ki ‘sizle ilgili bir kağıt yayınlanacak FETÖ terör örgütüyle 17-25 Aralık 2013’te bir konuşma metnini oraya yazmışlar.’ Ona da güldüm. Yayınlamayan namerttir. Ama iftira eden, korkutmaya çalışan, hakaret eden de elinde belge bilgisi olmadan hakaret eden de şerefsizdir, namussuzdur, ahlaksızdır. Öğleden sonra bir cenazeye gittim orada da bir üst düzey bürokrat yanıma yaklaştı. ‘Yeni bir bilgi aldım bir dosya hazırlanmış Balgat çok gayret ediyormuş fakat tutuklanıp tutuklanmama konusunun ne getirip ne götürdüğü hesaplanmakta o konuda bir karar verilemediği için henüz belli değil’, ben de dedim ki ‘benim çantam hazır.’ Onlardan korkan onlar gibi olsun. Onlara seslenmek isterim. Ey muktedirler ben bir fakir gariban kadın olarak sizden korkmuyorum da siz adam olarak, erkek olarak benden korkmaya utanmıyor musunuz Niçin belden aşağı vurursunuz."

"Seçimler sadece tiyatro olur"

16 Nisan’daki referandumda sandıktan ‘evet’ çıkması halinde bir daha ‘hayır’ deme lüksü olmayacağını vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Samimiyetle söylüyorum bir kere ‘evet’ derseniz bir daha bu ülkede seçimler sadece tiyatro olur tiyatro. Onun için hepimiz, hepiniz inşallah çocuklarımız için, evlatlarımız için, genç erkeklerimiz için, ülkemiz için ‘hayır’ diyeceğiz. Kürdistan kurulmasın diye, eyaletlere bölünmesin diye, Suriye’deki YPG ve PYD’nin ha buraya yazıyorum 17 Nisan’dan itibaren eğer hayır çıkmasın net bir şekilde söylüyorum Rusya’nın talebiyle ABD’nin talebiyle PYD ve YPG ile Cenevre’de masaya otururlar. Suriye’dekini tanırlar. Barzani’yi zaten tanıdılar. Kala kala Türkiye’nin Güneydoğusu kalır ki onu da hayli hayli verirler. Dolayısıyla böyle bir anayasaya aziz Türk milleti kadınıyla erkeğiyle ‘hayır’ diyecek. Kendimiz için ‘hayır’ diyeceğiz."

"Sen beni kandırdın diyecek"

16 Nisan’da ‘hayır’ çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kandırıkçılık kavgasıyla karşı karşıya kalınacağını savunan Akşener, "Diyecek ki ‘sen beni kandırdın’ o da diyecek ki ‘sen beni kandırdın.’ Çünkü bunların hepsi kandırılarak geliyor, sayın Bahçeli’yi biz partiden atılan, kendisinin milletvekili seçtirdiği, benim gibi olanları meclis başkan vekilliğine gönderdiği, her birimizi kimimizi FETÖ’cü, kimimizi CIA ajanı, kimimizi Hillary Clinton dostu ilan edip. Bu kadar kişi sonuç itibariyle biz sayın Bahçeli’yi kandırmışız. Sayın cumhurbaşkanını FETÖ, PKK, Merkel, Apo, herkesler kandırdı. Şimdi bu kandırıkçılık meselesinin 16 Nisan akşamı nasıl bir kavgaya sebep olduğunu hep beraber göreceğiz. Onun için 94 yıllık cumhuriyete ‘parantez biz bunu kapatacağız’ diyenlere ‘hayır bu parantezi kapatamazsınız’ demek için ‘hayır’ diyeceğiz" diye konuştu.