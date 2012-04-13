Akşener: 28 Şubat’ın işbirlikçilerinden biri vali

28 Şubat soruşturması kapsamındaki gözaltıları değerlendiren Refahyol Hükümeti'nin İçişleri Bakanı olan Meclis Başkanvekili Meral Akşener, soruşturmanın işbirlikçilere kadar uzanmasını istedi. Akşener, “O dönemde en derin krizlerden birini çıkaran Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel, bugün Ankara Valisi'dir. Bu tür arkadaşlara dikkat çekmek isterim” dedi.



Eski TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen ''Siyasette Kadın Olmak'' başlıklı konferansın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

28 Şubat sürecine ilişkin yürütülen soruşturma konusundaki soru üzerine Akşener, soruşturmanın bugün ikinci günü olduğunu belirterek, ''İzliyorum. Hayırlı bir adım. Yargılanma konusunu çok başından beri dillendiren bir insanım, çok uzun zamandır, bugün değil'' dedi.

Soruşturmayı olumlu bir adım olarak gördüğünü, ancak ilerlemesine bakacaklarını kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

''Dikkat çekmek istediğim konular var. Birincisi, 28 Şubat'ın işbirlikçileri vardı, bu işbirlikçilerin bir kısmı, süreci o gün en şiddetli şekilde alkışlayanlar, nedamet getirdiğini söyleyip, şu anda sosyal ve yazın hayatımızda baş tacı ediliyor. Sayın Çevik Bir ve arkadaşları da 'Ben nedamet getirdim, özür dilerim' dediği zaman baş tacı edilecek midir?



‘Alkışlayan yargıçlar ne yaptı?'



İkincisi, yargı mensuplarının brifinge gitmeleriyle ilgili. Korkmuşlardır, gitmişlerdir ona bir şey demiyorum ama 8 dakika ayakta alkışlayan bu yargıçların bugün hangi görevleri yaptığını ve hangi kararları verdiğini bilmek isterim.



‘İşbirlikçilerden biri şimdi Ankara Valisi'



Üçüncü konu ise o dönemde devlet ve sivil bürokrasi içinde işbirlikçiler vardı. Bunların bugün hangi konumlarda olduğunu merak ediyorum. Örnek vermem gerekirse, Refahyol Hükümeti'nde, 28 Şubat'ta en derin krizlerden birini çıkaran devrin Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel, bugün Ankara Valisi'dir. Bu tür arkadaşlara dikkat çekmek isterim. Bu soruşturmanın, yargı konusunun çok dikkatli bir takipçisi olacağım.''

Akşener, başka bir soru üzerine de soruşturmanın bütün işbirlikçilere uzanması gerektiğini ifade etti.