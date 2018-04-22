Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin CHP'den açıklama

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iki gün önce gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak CHP'den açıklama geldi. Görüşmede, ittifak formülleri ve cumhurbaşkanı adaylarının konuşulduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener, İyi Parti'nin seçime girmemesi halinde atılacak adımları da değerlendirdi. Bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Akşener ve kurmayları ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu, pazartesi günü ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelecek. Karamollaoğlu aynı gün Akşener'i de ziyaret edecek.

Tezcan: Planlı bir görüşme değildi

CNN Türk'te katıldığı programda Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Planlı bir görüşme değildi. Kamuoyuna o yüzden duyurulmadı. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun aynı anda İstanbul'da olması sonucu gerçekleşmiş bir görüşmeydi. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum" dedi.