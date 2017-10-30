Akseki'deki kazada yaralanan Çinli turist kurtarılamadı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki İlçesi\'nde Çinli turistleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 54 yaşındaki Bao Yang, kurtarılamadı.

Antalya\'dan Konya\'ya giden Çinli turistleri taşıyan \'Sezen Tur\' firmasına ait Bayram Yetkin yönetimindeki 34 JV 4445 plakalı midibüs, dün sabah Akseki- Manavgat karayolundaki Geriş Mahallesi yakınlarında yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole devrilen midibüsteki 18 turist ile şoför Bayram Yetkin ve rehber yaralandı.

GECE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı turistler Akseki ve Manavgat\'taki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan Bao Yang adlı erkek turist, kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Hem yolda hem de hastanede yapılan müdahaleyle yaşama döndürülen Bao Yang, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu kritik olan Bao Yang, dün gece yaşamını yitirdi. Bao Yang\'ın cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

\'ACİL SERVİSTE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ\'

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, trafik kazasının ardından hastanelerine 112 ekibi tarafından Bao Yang ve 54 yaşındaki Mei Zhang\'ın yaralı olarak getirildiğini belirtti. Bao Yang\'ın geldiğinde kalbinin durduğunu anlatan Başhekim Çınar, acil serviste yapılan canlandırmayla hayata döndürüldüğünü belirtti. Başhekim Çınar, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Bao Yang\'ın dün saat 20.30 sıralarında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Başhekim Çınar, Mei Zhang\'ın ise durumunun iyi olduğunu ve tedavisine serviste devam edildiğini söyledi.



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