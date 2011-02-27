T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 6 ÖLÜ AKŞEHİR (A.A) 

27 Şubat 2011 22:28

-AKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 6 ÖLÜ AKŞEHİR (A.A) - 27.02.2011 - Konya'nın Akşehir ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 16 ZN 540 plakalı minibüs, Akşehir ilçesi çıkışında 42 SH 421 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Ilgın ve Akşehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24