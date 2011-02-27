-AKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 6 ÖLÜ AKŞEHİR (A.A) - 27.02.2011 - Konya'nın Akşehir ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 16 ZN 540 plakalı minibüs, Akşehir ilçesi çıkışında 42 SH 421 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Ilgın ve Akşehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.