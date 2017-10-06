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Akşehir'de genelev depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde depreme dayanıklı olmadığı yönünde rapor verilen genelev binası, zabıta ve polis ekipleri tarafından boşaltılarak iş makineleriyle yıkıldı

06 Ekim 2017 20:07

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde depreme dayanıklı olmadığı yönünde rapor verilen genelev binası, zabıta ve polis ekipleri tarafından boşaltılarak iş makineleriyle yıkıldı.
Çevresinde yerleşim de bulunan Seyran Mahallesi\'ndeki genelev binasının yıkımı sırasında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Konya Büyükşehir ve Akşehir Belediyesi zabıta ekipleri de hazır bekletildi.
Akşehir Belediyesi Encümen kararıyla, genelev olarak kullanılan binanın depreme dayanıklı olmadığı ve boşaltılması konusunda işletmecilere daha önceden uyarı yapıldığı ancak bu zamana kadar gereği yapılmadığı için de binanın boşaltılarak yıkıldığı öğrenildi.

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