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Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

30 Ekim 2018 18:16

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 28 gram eroin, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 2 bin 410 lira ele geçirildi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticari yapan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Ş.N. (24),  A.Z. (20) ve M.A.A. (24) gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 28 gram eroin, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 2 bin 410 lira ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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