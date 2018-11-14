T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bı

14 Kasım 2018 16:30

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10\'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3\'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Geçen pazartesi günü yapılan operasyon kapsamında, önceden belirlenen adreslere yapılan baskında, 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 83 gram eroin, 65 gram skunk, 6 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği sanılan 4 bin lira ele geçirildi. 13 şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10\'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3\'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

​FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan ALTUNTAŞAKSARAY DHAAKSARAYEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleGeçenAdreslerde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24