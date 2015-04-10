Aksaray'daki bir lisede havaya ateş açıldı

Aksaray’daki Aksaray Endüstri Meslek Lisesi'nde, pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Emre İ., Aksaray Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine geldi. Emre İ. burada belirlenemeyen bir sebeple lisedeki öğrencilerle kavga etti. Öğrenciler tarafından darp edilen Emre İ., okul bahçesinden ayrıldı ve yanında 3 arkadaşı okula geri döndü.

68 AJ 504 plakalı otomobille Aksaray Endüstri Meslek Lisesi’ne gelen Emre İ. ve arkadaşları, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, geldikleri otomobille kaçan 4 kişi, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.