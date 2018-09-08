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Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 ölü, 44 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği yolcu otobosü, şarampole yuvarlandı

08 Eylül 2018 10:52

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği yolcu otobosü, şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, 6 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara-Aksaray karayolunun 20\'nci kilometresindeki Ortaköy yolu  kavşağında meydana geldi. Ankara yönünden Aksaray yönüne giden Mahmut Tuşgul (49) yönetimindeki Seç turizme ait 27 PB 712 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ortalığın kan gölüne döndüğü, can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiyeye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçlardan çıkarılan 45 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Cesetler olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderilirken kazada ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. 

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