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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü AKSARAY (A.A)

01 Ekim 2011 12:37

-Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü AKSARAY (A.A) - 01.10.2011 - Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 5'i Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencisi 38 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mürsel K. (49) idaresindeki 34 FA 8511 plakalı Erzurum'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü, Aksaray-Nevşehir karayolunun 27. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yolculardan Kurban Şahin (23) olay yerinde, Ünver Şahin(33) ise kaldırıldığı Aksaray Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada; sürücü Mürsel K. (49) ile yolculardan Gülistan Mutlu (29), Melis Mutlu (3), Talat Ayçiçek (62),Kazım Tozoğlu (68), Nimet Tozoğlu (61), Kemal Durmaz (28), İlhan Altın (71), Zafer Fatih Er (31), İbrahim Balcı (76), Keziban Pişkin(51), Yaşar Pişkin (51), Muhammet İnceyol (34), Ahmet Kaya (21), Ali Ergun(56), İsmail İlhan (69), Rauf Ünver (24), Fatma Saraçoğlu (35), Yılmaz Sağır (49), Asker Mutlu (45), Reyhan Gülşani (43), Emine Bolat (24), Nebahat Varlı (49), Saadet Çakmak (81), Mustafa Yılmaz (21), Ramazan Abaoğlu (24), Ahmet Uğur Özkan (34), Fatma Can (45), Ozan Bozkurt (21), Hacı Uzunkaya (49), Ayşe Uzunkaya (51), Beşbine Durmaz, Nurcan Durmaz (3), Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Muaz Ağırbaş(19), Hamit Dursun(21), Ensar Aydoğdu(21), Kadir Demirbaş(19) ve Rıdvan Aydınlı(18) yaralandı.

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