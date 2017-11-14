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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

14 Kasım 2017 13:44

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde eğitimli köpekle yapılan aramada  42.60 gram eroin,  1 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. 
Aksaray Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebeke üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen 15 kişinin ifadesine başvuruldu. 2 ay süren çalışma ardından bugün şafak vakti önceden belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin evlerinde \'Dino\' adındaki eğitimli köpekle arama yaptı. Yapılan aramada 42.60 gram eroin 1 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

​FOTOĞRAFLI 

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