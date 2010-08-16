-AKSARAY'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ: 24 YARALI AKSARAY (A.A) - 16.08.2010 - Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 63 ED 810 plakalı kamyon, Aksaray-Adana karayolu Aksaray Üniversitesi Kampüsü girişinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, kamyonun kasasında bulunan Aynur Canpolat (14), Nusret Canpolat (27), Halil Canpolat (56), Adile Canpolat (15), Mehmet Emin Canpolat( 24), İsmail Argun(19), Suzan Argun(17), Emine Argun (21), Ramazan Kaptan (30), Duran Doğan (31), Siraç Beyetmiş(25), Erdal Argun (23), Ramazan Kaplan (21), Gülay Ergün (60), Fatih Ergün (14), Güler Kalan (10), Nusret Beyetmiş (30), Mehmet Beyetmiş (34), Mustafa Beyetmiş (9), Gülbahar Beyetmiş (20), Adil Beyetmiş(7), Ali Beyetmiş(5), Beyhan Beyetmiş(30) ve Rahim Karayoluk (45) yaralandı. Yaralılar, Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.