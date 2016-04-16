Aksaray’da taciz kavgası; 17 yaralı

Aksaray’da aralarında taciz davası bulunan 2 aile arasında çıkan bıçak, taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 17 kişi yaralandı. Tüfeklerden çıkan saçmalar, bıçak ve aldığı darbeler sonucu yaralananlar sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tarafların geçtiğimiz perşembe günü duruşma öncesi adliye koridorunda kavga ettikleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Aksaray'da 30 yaşındaki S.K., kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü 36 yaşındaki Nevzat ve kardeşi 32 yaşındaki Yılmaz T. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine iki kardeş hakkında Aksaray 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Geçen Perşembe günü görülen dava öncesi iki taraf arasında adliye koridorunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis müdahale etti. Kavga sonrası S.K. ve annesi Tezgül K. vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralandı. Darp olayına karışan iki kardeş ise polis tarafından gözaltına alındı. İki kardeş poliste alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Taraflar mahallede kavga etti

Bugün saat 11.00 sıralarında iki ailenin tarafları Hacılar Harmanı Mahallesi Otomobil pazarında karşılaştı. İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Erdal K. (31), Ekrem K. (50), Vedat K. (32), S.K. (34), Serkan K. (29), Serhat K. (17), Nejla K. (38), Filiz K. (29), Sedat K. (31) ile karşı gurupta bulunan Fırat T. (22), Ceylan T. (16), Nevzat T. (46), Murat T. (53), Gençay T. (25), Yıldıray T. (24), Akif T. (56) ile tesadüfen olay yerinde bulunan Refik Arık (47) yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri kavga eden taraflara müdahale ederken, tüfeklerden çıkan saçma, bıçak ve aldığı darbeler sonucu yaralananlar ambulanslarla Aksaray Devlet ve Özel Aksaray Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, polisin soruşturma başlattığı açıklandı.