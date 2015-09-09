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Aksaray'da protestocu grup, yolcu otobüslerine saldırdı!

'Yolcuların can güvenliği için yalvardım, dinlemediler'

09 Eylül 2015 10:00

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca Bölgesi'nde önceki gün PKK 'lılar tarafından düzenlenen saldırıda 16 askerin, dün de Iğdır'da 13 polisin şehit edilmesi üzerine "terörü protesto" eden gruplar, Aksaray- Ankara ve Aksaray- Konya karayolundaki bazı yolcu otobüslerine taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda otobüslerin camları kırıldı. Bazı otobüsler ise firma isimlerini sökerek yollarına devam etti.

 

'Yolcuların can güvenliği için yalvardım, dinlemediler'

 

Bir yolcu otobüsünün şoförü Ekrem Sürer, yaşadığı dehşet anlarını şöyle dile getirdi:

Ankara istikametinden Aksaray istikametine seyir halinde iken Şereflikoçhisar bölgesinde taşlı saldırıya uğradık. Yaklaşık 500 metre geri kaçmaya çalıştık. Ama kaçamadık. Saldırganlara yolcuların can güvenliği nedeniyle yalvardım, ama saldırıdan vazgeçmediler.

 

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