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AKSARAY'DA OTURMA EYLEMİ SÜRÜYOR   İSTANBUL (A.A)

19 Nisan 2011 22:53

-AKSARAY'DA OTURMA EYLEMİ SÜRÜYOR   İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesini protesto eden grubun Aksaray'da polisin müdahalesinin ardından başlattığı oturma eylemi sürüyor.   Aksaray Metrosu çıkışındaki ''sivil itaatsizlik'' çadırında eyleme devam eden BDP'li gruptan bazıları zaman zaman halay çekiyor. Yüzlerini sarı, kırmızı ve yeşil bez parçalarıyla örten 4-5 eylemci, Türk bayrağının asılı olduğu direğin bitişiğindeki zabıta kulübesinin üzerine çıktı. Kulübenin üzerinde ayakkabılarının altını Türk bayrağına silen bu kişiler daha sonra indi. 

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