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Aksaray’da öğretmenlere yönelik FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 öğretmenden 17’si gözaltına alındı

20 Eylül 2017 14:08

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 öğretmenden 17’si gözaltına alındı. 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 20 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün milli eğitim yapılanmasına yönelik Aksaray merkezli Kırşehir ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde operasyonun sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

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