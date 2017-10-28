Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle 20 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 22 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 22 kişide yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş uzaklığını sıfır noktasına kadar düşürmesi üzerine otomobil, TIR ve kamyondan oluşan yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 68 AB 420 plakalı otomobilin sürücüsü 43 yaşındaki Yakup Bölükbaş ile kızı 20 yaşındaki Büşra Bölükbaş yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre de 22 kişi yaralandı. Araçlar içinde sıkışan yaralılar, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.



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