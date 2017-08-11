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Aksarayda kardeşlerin miras kavgası: 5 yaralı!

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

11 Ağustos 2017 18:54

Aksaray'da iki kardeş arasında çıkan miras kavgasında 5 kişi yaralandı.

Olay Aksaray merkez Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. 48 yaşındaki Selahattin D. iddiaya göre babalarından kalan tarlaların paylaşımı konusunu konuştuğu ağabeyi Fazlı D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yakınları da kavgaya tutuştu. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada iki kardeş ve yakınları Suna (45), İdris (44), ve Gizem D. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burada olayı anlatan Selahattin D. tarla ve arsa yüzünden kavga çıktığını söyledi.

Polis yaptığı araştırma sonrası, kavgaya karıştığı tespit edilen Ahmet ve Mehmet D.’yi gözaltına aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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