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Aksaray'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

02 Eylül 2017 00:06

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün merkeze bağlı Armutlu Köyü yolunda meydana geldi. Armutlu Köyü\'nden kent merkezine giden 62 yaşındaki Halil Karaman yönetimindeki 42 EKB 86 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Halil Karaman olay yaşamını yitirdi, yanındaki 58 yaşındaki Sultan Karaman da yaralandı. Sultan Karaman, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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