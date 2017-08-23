Aksaray’da kaçırılan çocuk operasyonla kurtarıldı

Aksaray’da 2 gün önce petrol istasyonundan kar maskeli 2 kişi tarafından kaçırılan 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç, sabaha karşı jandarma tarafından yapılan operasyonla rehin tutulduğu eve gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Ortaköy İlçesi Balcı Köyü yakınında Galip D.'ye ait akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, plakasız bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen maskeli 2 kişi, tabancayla pompacı olarak görev yapan Hasan E.'yi (23) bacağından yaraladı.

Şüpheliler daha sonra petrol istasyonunun market bölümüne yönelerek işyeri sahibi Galip D.'nin oğlu Egemen Samet Dinç.'i otomobile bindirip kaçırdı. 2 gün boyunca olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Jandarma ve emniyet ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde 2 şüpheliyi tespit etti.

Operasyonda çatışma çıktı

Şüpheliler üzerinde teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ve polis, sabaha karşı 2 şüphelinin yerini belirledi. Kaçırılan 10 yaşındaki Egemen'in Aksaray'ın merkeze bağlı Borucu Köyü'nde terk edilmiş bir evde rehin tutulduğunu öğrenen Jandarma ekipleri, sabaha karşı düzenlediği operasyonla çıkan çatışmaya rağmen Egemen'i sağ olarak kurtardı.

Operasyonda çocuğu kaçıran Ferhat K.(21) bacağından vurularak, diğer şüpheli Berat Batuhan K.(18) ise yaralanmadan yakalandı. Hazar D. (16) isimli şüpheli ise dün öğle saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Sağ olarak kurtarılan Egemen Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra evine götürüldü. Anne Gülfidan ve baba Galip Dinç mutluluklarını kameralara anlatırken Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ çocuğu hastanede ve evinde ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.