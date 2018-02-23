Aksaray'da 'haraç ve uyuşturucu' şebekesine operasyon: 23 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da polis tarafından \'haraç toplamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla adam yaralamak\' gibi suçlara karıştığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyona 23 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, kentte \'haraç toplamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla adam yaralamak\' suçuna karışan bir şebekenin bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şebeke üyelerinin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibi aldı. 6 ay süren çalışmanın ardından 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Aksaray kent merkezi ile Ortaköy ilçesinde daha önce belirlenen adreslere bugün 200 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekenin lideri olduğu ileri sürülen Yaşar K. ile birlikte 3 kişi gözaltına alında. 7 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adreslerde yapılan aramada ise 16 ruhsatsız av tüfeği bu tüfeklere ait 545 fişek, 8 ruhsatsız tabanca ve 36 mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin 440 lira ile sahte TL ve Euro banknotları, 114 gram esrar, 3 senet, 3 bıçak, 4 pala ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.



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