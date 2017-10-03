Aksaray'da FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltında

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında düzenlenen operasyonda aralarında 3 avukat ile kapanan HAS Parti il başkanı Nurettin Aktan\'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlardan birinin Aksaray Belediyesi Meclis üyesi Ak Partili Hümeyra Aksoy Gür olduğu belirtildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün polis tarafından yapılan operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen aralarında, 2 yıl faaliyet gösterdikten sonra feshedilerek AK Parti ile birleşen Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) il başkanı Nurettin Aktan\'ın aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3\'ünün avukat olduğu ve bu avukatlardan birindi Aksaray Belediyesi Ak Partili meclis üyesi Hümeyra Aksoy Gür olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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