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Aksaray'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

06 Eylül 2017 14:23

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine polis tarafından bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

​FOTOĞRAFLI 

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