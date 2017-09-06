Aksaray'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine polis tarafından bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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