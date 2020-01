Aksaray'da et ithalatına tepki

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da besiciler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın et ithalatı kararına tepki gösterdi.

Aksaray Ticaret Borsası, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleri ve besiciler, hayvan pazarında bir araya gelerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Kasaplık karkas et ve kemiksiz et ithalatı\' kararını protesto etti. İthal et kararının yanlış bir düşünce olduğunu belirten Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, \'\'Güney Amerika’dan ve Avrupa’dan besilik dana ithalatıyla, biz üreticiler yem girdileri ve maliyetlerin çok yüksek olmasına rağmen bizim işimiz diyerek \'Ulubatlı Hasan\' misali burçlara bayrak dikmek için yarışıyoruz. Biz inadına üreteceğiz. Biz devletimizin yanındayız. Ama devlet ticaret yapacaksa, eti getirenler samanı, yemi, mazotu da getirsin herkes rahatlasın. Avrupa’nın muhtelif ülkelerinden ne olduğu, hangi hayvana ait olduğu belli olmayan, etlerin Türkiye’deki büyük marketler zincirine vermesi aynı zamanda kasap esnafını ve yerli marketleri de zarara uğratacağı göz önüne alınmalıdır \'\'diye konuştu.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise ,\'\'Biz tarım platformu ve sivil toplum örgütleri olarak, ithalatın her türlüsüne karşıyız. Biz bir tarım ülkesiyiz. Kendi üreticimizi, kendi yetiştiricimizi destekleyerek, daha fazla üretmesine katkı sağlayarak bu işi çözeceğimize inanıyoruz. Bugün alınan ithalat kararı, özellikle karkas et ithalat kararı, Türkiye’de hayvan yetiştiricisini, üreticisini çok zor durumda bırakmıştır\'\' dedi. Besiciler adına konuşan Zafer Öztaş da, ithal et istemediklerini söyledi.



