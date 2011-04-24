-AKSARAY'DA BDP PROTESTOSUNA MÜDAHALE İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Aksaray'da basın açıklaması yaptıkları sırada polise taş ve molotofkokteyli ile saldıran Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyelerine polis ekipleri müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Aksaray'daki ''Demokratik çözüm çadırı''nda basın açıklaması yapmak isteyen bir grup BDP'li Bismil'de yaşanan olaylar ile YSK kararını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Bu sırada, gruptakilerden bazılarının çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli ile saldırması üzerine, çevik kuvvet ekipleri de tazyikli su ve biber gazıyla protestocu gruba müdahale etti. Göstericiler, müdahalenin ardından ara sokaklara kaçarken, çevredeki bazı iş yeri ve araçlara da zarar verdi. Polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.