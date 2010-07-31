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AKSARAY'DA BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI AKSARAY (A.A)

31 Temmuz 2010 17:30

-AKSARAY'DA BALYA YÜKLÜ KAMYON YANDI AKSARAY (A.A) - 31.07.2010 - Aksaray'da sap balyası yüklü kamyonun yanması sonucu, 1 çocuk yanarak öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Bekir Özkara yönetimindeki 68 DD 8478 plakalı seyir halindeki sap balyası yüklü kamyon, Dağılgan Mahallesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünde yanmaya başladı. Motor aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası Sürücü, kamyonu bir akaryakıt istasyonun yanında durdurmayı başardı.  Yangında, kamyonun yatak bölümünde uyuduğu belirtilen Hasan Hüseyin Özkara (12) adlı çocuk yanarak öldü. Kamyondan inmeyi başaran sürücü Bekir Özkara ile İsmail Özkara, Mehmet Bayraktar ve Hüseyin Özkara da yaralandılar. Yangın, Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerince yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. Vücutlarında yanıklar oluşan ve Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bekir Özkara'nın durumunun ciddiyetini koruğu bildirildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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