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Aksaray'da alışveriş merkezi yangını

İlk belirlemelere göre aşçı bir kadının mahsur kaldığı belirtildi, itfaiye güçlükle yangını kontrol altına almaya çalışıyor

28 Haziran 2015 00:53

Aksaray'da 5 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre aşçı bir kadının mahsur kaldığı belirtildi.
İtfaiye güçlükle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Saat 19.40 sıralarında Hamadiye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir alışveriş merkezinin 5'inci katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda yükseldi. Durumu fark eden çalışanlar, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı ancak yetersiz kalınca, iftaiye ekiplerine haber verildi. Alevlerin hızla binanın alt katlarına yayılmaya başlaması sonucu çalışanlar ve müşteriler, binayı tahliye etti.

İlk belirlemelere göre personele iftar yemeği hazırlayan aşçı bir kadın mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı. Ancak alışveriş merkezindeki parfüm gibi, yanıcı maddelerin patlaması sonucu alevler alt katları sarması üzerine iftaiye, yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Çevredekiler de itfayinin yetersiz kalması üzerine tepki gösterirken, alevlerin yan binalara sıçrama ihtimali üzerine, o binalar da tahliye edildi. 

Müşteri olan bir görgü tanığı kadın, "Yangın depo gibi bir bölümden çıktı. Çalışanlara haber verdik. Yangın tüpleriyle müdahele etmeye çalıştılar ancak, bu konularda yetenekli olmadıklarını gözlemdik. Çünkü yeterince müdahale edemediler ve yangın büyüdü"dedi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

 

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