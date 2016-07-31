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Aksaray'da Afganistanlılar kavga etti; ikisi ağır 9 kişi yaralandı

Yaralılar Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

31 Temmuz 2016 02:09

Aksaray’da Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Kent Meydanı'nda Afgan gruplar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada Abdullah Cumalı (28), Cuma Han (27), Muhammed Haydarı (21), Zebihullah Çural (21), Kemal Özbek (19) ile Muhammed Azan (19) bıçakla, Muhammed Ayınger (19), Habib Cumali (28) ve Hasan Cumali (28) ise darp sonucu yaralandı.

habertürk'ün haberine göre; ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, yaralılar Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Abdullah Cumalı ve Cuma Han'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, Muhammed Ayınger, Habib Cumali ve Hasan Cumali, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

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