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Aksaray'da Afgan uyuşturucu şebekesine operasyon: 9 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda, Afganistan uyruklu 9 kişi gözaltına alındı

08 Aralık 2017 14:50

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda, Afganistan uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şebeke üyelerinin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibe alan polis, yaklaşık 1 ay süren çalışmanın ardından bugün daha önce belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan armada ise 150 gram eroin, 80 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirdi.  
Soruşturma sürüyor.

​FOTOĞRAFLI 

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