Aksaray'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan TIR\'da 50 bin paket kaçak sigara gele geçirildi. Sürücü İlyas D. (27) gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aksaray- Adana karayolu üzerinde yol denetimi yaptığı sırada İlyas D. yönetimindeki 63 F 0939 plakalı TIR\'ı şüphe üzerine durdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldığı sırada sürücünün tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis, TIR\'da yaptığı aramada 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İlyas D.\'nin ilk ifadesinde sigara paketlerinden haber olmadığı bir ambardan aldığı yükleri taşıdığını ve içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi.



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