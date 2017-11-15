Aksaray Üniversitesi'nde gerginlik: 3 yaralı, 12 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Üniversitesi\'nde fakültelerin aynı yerdeki kantinlerinde, karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan kavgada, 3 öğrenci yaralandı. Gerginlik polisin müdahalesiyle sona ererken, 12 öğrenci gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Aksaray Üniversitesi Kampüsü\'nde meydana geldi. Üniversitenin Eğitim, Fen Edebiyat ve Mühendislik fakültelerinin ayrı yerlerdeki kantinlerinde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Üniversiteye başta çevik kuvvet olmak üzere, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 3 öğrenci, aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olaya karıştığı öne sürülen 12 öğrenci gözaltına alındı. Polisin üniversitedeki geniş güvenlik önlemi sürüyor.



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