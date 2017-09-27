Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda 15 öğretmene gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında mesleğinden ihraç olanların da bulunduğu öğretmenlere yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile mesleğinden ihraç edilenlerin de bulunduğu 20 öğretmen hakkında yakalama kararı verildi. Bu karar üzerine polis tarafından Aksaray merkezli Balıkesir ve Erzincan\'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü belirtildi.



FOTOĞRAFLI