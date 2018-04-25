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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 41 askere gözaltı kararı

Hasan BÖLÜKBAŞ/KONYA, (DHA) - AKSARAY merkezli 25 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

25 Nisan 2018 12:38

Hasan BÖLÜKBAŞ/KONYA, (DHA) - AKSARAY merkezli 25 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için bugün 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

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Hasan BÖLÜKBAŞKONYA DHAAKSARAYFETÖPDYCumhuriyet Başsavcılığı

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