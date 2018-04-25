Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 41 askere gözaltı kararı

Hasan BÖLÜKBAŞ/KONYA, (DHA) - AKSARAY merkezli 25 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için bugün 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.