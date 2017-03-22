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Aksaray merkezli 7 ilde 'FETÖ' operasyonu; 22 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Operasyon kapsamında 12 öğretmen gözaltına alındı

22 Mart 2017 12:39

Aksaray merkezli 7 ilde 'FETÖ' soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı iddia edilen 22 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 12'si gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre,  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aksaray merkezli, Ankara, Konya, Adana, Niğde, Amasya ve Şanlıurfa'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınanlar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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