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Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)-  AKSARAY merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY),  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet içindeki unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

11 Aralık 2018 16:20

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)-  AKSARAY merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY),  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet içindeki unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okul ve polis akademilerinden ihraç edilen 17 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli Ankara, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Kırklareli, Kayseri, Osmaniye illerinde önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdürüğü belirtildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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