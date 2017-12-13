Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında avukat ve iş adamlarının bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Aksaray başta olmak üzere Ankara ve Konya\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Aksaray\'da 7, Ankara\'da 2, Konya\'dan da 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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