Aksaray'da otelde çıkan yangın; mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Aksaray'da bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnebey Mahallesi Valide Cami Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye görevlilerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu.