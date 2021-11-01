Aksaray'da nükleer enerji ve füze yapımında kullanılan 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi

Aksaray'da nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan 16 kilo saf alüminyum ele geçirildi. Alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirlendi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok önemli bir operasyona imza attı. Jandarma ekibi, bir otomobilde saf alüminyum taşındığı bilgisine ulaştı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, Ekecik Şeyhler köyü yakınları otomobili durdurdu.

Yapılan aramada çuval içinde 4 külçe halinde, 16 kilo saf alüminyum ve 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili otomobili kullanan sürücü T.Y. (48), sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderilen, nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılan saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 49 milyon lira olduğu belirtildi.