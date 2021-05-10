Aksaray'da kaybolan iki çocuk ölü bulundu

Aksaray’ın Ortaköy İlçesinde bulunan Bozkır Baraj Göleti'ne giren 2 çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Çocukların cesedi AFAD dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında bulunarak çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gökler Köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14) akşam saatlerinde evlerinden çıkarak Bozkır Baraj Göleti'ne geldi. Çocuklarından haber alamayan aileleri yaptıkları aramada çocukların kıyafetlerini baraj göleti kenarında buldu.

Bunun üzerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. AFAD Su Altı Arama dalgıçları gölete girerek yapılan 1,5 saatlik çalışma sonrasında çocukların cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan cesetler ambulanslara alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)