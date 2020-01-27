Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinliler temiz çıktı

Aksaray'da 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi 'coronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alınırken, ilk tetkiklerinin temiz olduğunu açıklandı.

Kapadokya gezisi kapsamında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1'i öksürük ve bulantı rahatsızlığı nedeniyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine geldi.



Çin'de görülen 'koronavirüs' nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan ulaşımını sağlayan tur şirketine ait şoför ve rehber de, 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

Tedbir amaçlı gözlem altına alındılar

Aksaray Valisi Ali Mantı, akşam saatlerinde Valilik binasında Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 10'u turist 12 kişinin tedbir amaçlı gözlem altına alındığını ifade eden Vali Mantı, şunları söyledi: ''Bugün 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında ilimiz Sultanhanı ilçesine gelen 1 Çinli, 10 kişilik turist kafilesinde şoför ve rehberle beraber 12 kişilik kafilede, 1 Çinli vatandaş, öksürük şikayetiyle orada sağlık ocağına müracaat ediyor.



Daha sonra diğer vatandaşlarda hep birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat ediyorlar. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan 'Botaş Tuz Gölü Depolama Sahası'ndaki işçilerin başına böyle bir iş geldi', böyle bir vaka olduğuyla ilgili haberler gerçek dışı. Tuz Gölü ile depolama sahasıyla alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaşımız, 2 Türk onlarla gelen vatandaşımız sadece gözlem altında.''

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti. (DHA)