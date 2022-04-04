Aksaray'da 261kişilik personel alımına 13 bin kişi başvurdu

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılacak 261 personel alımına 13 bin kişinin başvurduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki personel eksikliğini gidermek amacıyla 136 temizlik görevlisi, 38 güvenlik görevlisi, 41 klinik destek elemanı, 4 şoför, 12 elektrikçi (genel), 4 inşaat boyacısı, 2 marangoz, 11 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 9 bilgisayar sistem kurulum-bakım-onarım ve arıza giderme elemanı, 4 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 261 kişilik personel alım ilanı verdi.

İş başvurusu için verilen sürenin sonunda, sadece temizlik personeli ilanına 9 bin kişinin başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. 261 kişilik alım ilanına toplam başvurunun ise 13 bini geçtiği öğrenildi.