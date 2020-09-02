Aksaray Barosu Başkanı Toprak: Baroların mevcudiyeti sorgulanıyor, şeytanlaştırılmaya çalışılıyor

Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, “Ülkemizde ‘yargı reformu' adı altında yapılan değişiklikler sorunların çözümünde bir operasyon değil, pansuman niteliğinde. Bugün geldiğimiz noktada baroların mevcudiyeti sorgulanıyor, şeytanlaştırılmaya çalışılıyor. Baroların seçim sisteminin adaletsiz olduğu öne sürülüp belli bir siyasi görüşün odağı oluyor." dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Toprak, "Seçim sistemini değiştirip barolara demokrasinin getirileceği ve siyasetten uzaklaştırılacağı söylenip ‘çoklu baro' isimli garabet yasa değişikliği meslektaşların kucağına bırakıldı. Baroların mücadelesi görmezden gelindi, kulak ardı edildi, ‘Ben yaptım oldu' anlayışıyla yasalaştırıldı. Barolar tam anlamıyla siyasetin merkezine oturtuldu, ‘emir ve talimatlar' alınmaya başlandı.” düşüncesini dile getirdi.

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Çoklu baro düzenlemesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.